Lille - Angers Ligue 1 maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

Fransa Ligue 1'de haftanın maçları bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Lille - Angers maçıdır. Peki Lille - Angers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Ligue 1 maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam oynanacak karşılaşmalardan birisi Lille - Angers maçıdır. Peki Lille - Angers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

LİLLE - ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Lille - Angers maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bu akşam) saat 23:00 'da başlayacaktır.

LİLLE - ANGERS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Lille - Angers maçı Bein Sports Max 1 Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarında yayınlanacaktır.

LİLLE - ANGERS MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Pierre Mauroy Stadyumu, Villeneuve d'Ascq'da oynanacak.