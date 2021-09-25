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Likya Yolu Ultra Maratonu, Antalya'da devam ediyor

AA / Gülsem Adam - Haberler | Spor
Likya Yolu Ultra Maratonu, Antalya'da devam ediyor

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Likya Yolu Ultra Maratonu, Antalya'da devam ediyor.

ANTALYA (AA) - Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Likya Yolu Ultra Maratonu, Antalya'da devam ediyor.

Tarihi Likya Yolu üzerinde 4 farklı kategorideki parkurda yarışmak için ultra maratona, 14 ülkeden 350 sporcu katılıyor.

Parkur boyunca tarihi kalıntılar, antik kentler, kaleler ve amfi tiyatroların içinden geçerek tarihe yolculuk edecek sporcular, kumsallar ve dik yamaçların yanı sıra ormanlık, dağlık, kayalık gibi zorlu parkurda yarışıyor.

Toplam 509 km uzunluğundaki Tarihi Likya Yolu'nun yaklaşık 100 kilometrelik bölümünü kapsayan Likya Yolu Ultra Maratonu, gece yarısı başlarken, sabah saatlerinde ise 57 ve 37 kilometre kategorileri koşuldu.

Maraton Direktörü Özgür Çelikkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın zorlu ama bir o kadarda eşsiz parkuru olan Likya Yolu'nun koşulmaya başlandığını söyledi.

Havanın sıcak olduğunu ve koşulan parkurun sporcuları oldukça zorladığını belirten Çelikkaya, "Yarışmacılar bu maratonda kendi sınırlarını oldukça zorladı. Yarışmacılar Gelidonya Feneri, Musa Dağı, Olimpos, Yanartaş, Tekirova gibi birçok tarihi noktadan geçiyor. Bu yarışma bildiğimiz parkurlardan çok farklı, yarışmacılar kayalık, patika, kumsal, ormanlık alan gibi birçok zorlayıcı parkuru koşuyor." diye konuştu.

Maratona katılan sporcuların keyifli zaman geçirdiğini vurgulayan Çelikkaya, yarışmada para ödülü olmamasına rağmen katılımın oldukça iyi olduğunu ifade etti.

Maraton, yarın 20 kilometrelik parkurun koşulmasıyla son bulacak.

AA / Gülsem Adam - Spor Haberleri
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