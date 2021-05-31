Süper Lig'e çıkan Altay'dan Arda Turan bombası! Sözleşmesi biten kaptan yeşil ışık yaktı
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Süper Lig'e çıkan Altay'dan Arda Turan bombası! Sözleşmesi biten kaptan yeşil ışık yaktı

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Süper Lig'in yeni ekibi Altay, yıldızları gözüne kestirdi. İzmir ekibi, Galatasaray'da sözleşmesi biten Arda Turan'la temas kuruldu. Arda'nın ilgiden memnun olduğu, Fatih Terim'in durumuna göre bir karar vereceği belirtildi. Lige yeni yükselen İzmir ekibi, Galatasaray'dan Ryan Donk'u da kadrosunda görmek istiyor.

Mustafa Denizli'nin Altay tribünlerini ayağa kaldıracak bir takım için çalışma içerisinde olduğu bildirilirken, Galatasaray odaklı transfer hamleleri dikkat çekti. İzmir ekibi, Aslan'da mukavelesi tamamlanan tecrübeli futbolcu Arda ile temas kurdu. Arda'nın Terim'in durumuna göre karar vereceği belirtildi. Öte yandan Altay, Donk için de nabız yokladı. Hollandalı futbolcunun Arda'ya göre gitme ihtimali daha kuvvetli gözüküyor.

YERLİ GOLCÜDE LİSTE BAŞI PEKTEMEK

Altay'ın bir yandan da hücum hattına takviye yapmayı hedeflediği bilinirken, bonservisi elinde olan futbolcuların ön planda olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlıların, Alanyaspor ile sözleşmesi Haziran sonunda bitecek olan Mustafa Pektemek'i de yakın takibe aldığı ileri sürülüyor. 32 yaşındaki yıldız isim bu sezon 35 maçta 7 gol attı, 1 kez de asist yaptı. Kariyerinde toplamda 12 kez milli formayı da giyen başarılı oyuncunun ay-yıldızlı ekipte 1 golü bulunuyor. Şu ana dek oynadığı tüm takımlarda 386 maçta görev yapan isim 84 kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'e çıkan Altay'dan Arda Turan bombası! Sözleşmesi biten kaptan yeşil ışık yaktı
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Süper Lig'e çıkan Altay'dan Arda Turan bombası! Sözleşmesi biten kaptan yeşil ışık yaktı - Haberler Spor
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