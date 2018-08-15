Liderlik Halleri

Mehmet Yıldırım Özel, farklı sektörlerdeki 14 yıllık ve danışmanlık sektöründeki 16 yıllık kişisel deneyimiyle kurumların ve bireylerin, liderlik, koçluk, yönetim ve benzeri alanlardaki gelişimlerine değişimlerine ışık tutmaya çalışıyor.

Liderlik Halleri

Mehmet Yıldırım Özel, farklı sektörlerdeki 14 yıllık ve danışmanlık sektöründeki 16 yıllık kişisel deneyimiyle kurumların ve bireylerin, liderlik, koçluk, yönetim ve benzeri alanlardaki gelişimlerine değişimlerine ışık tutmaya çalışıyor.

Kaynak: Dunya.com

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