Liderlik Halleri

Mehmet Yıldırım Özel, farklı sektörlerdeki 14 yıllık ve danışmanlık sektöründeki 16 yıllık kişisel deneyimiyle kurumların ve bireylerin, liderlik, koçluk, yönetim ve benzeri alanlardaki gelişimlerine değişimlerine ışık tutmaya çalışıyor.