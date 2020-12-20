Lider VakıfBank'tan 22. galibiyet
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Lider VakıfBank'tan 22. galibiyet

20.12.2020 18:37 | Son Güncelleme: 20.12.2020 18:50
Lider VakıfBank'tan 22. galibiyet

VakıfBank, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24'üncü haftasında Yeşilyurt'u deplasmanda 11-25, 18-25 ve 23-25'lik setlerle 3-0 yenerek, liderliğini sürdürdü.

VakıfBank, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24'üncü haftasında Yeşilyurt'u deplasmanda 11-25, 18-25 ve 23-25'lik setlerle 3-0 yenerek, liderliğini sürdürdü. Bu sonuçla sarı-siyahlılar ligdeki galibiyet sayısını 22'ye çıkardı.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Hakemler: Seçkin Yener, Metin Korkut

Yeşilyurt: D.Cebecioğlu 10, İlayda 2, Alexia 10, Scuka 11, Crombie 2, Buket, Bihter (L), Aybüke (L), Ece 2, Burcu, D.Güç

VakıfBank: Cansu, Gabi 8, Melis 2, Haak 20, Michelle 24, Kübra 6, Gizem (L), Gözde 3, Maja

Setler: 11-25, 18-25, 23-25

Süre: 77 dakika (20', 29', 28') - İSTANBUL

Lider VakıfBank'tan 22. galibiyet
Lider VakıfBank'tan 22. galibiyet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 18:55:33. #1.14#
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