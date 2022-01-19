Lider evinde kabusu yaşadı! Trabzonspor'a Okan Kocuk "Dur" dedi

Geçen hafta deplasmanda Sivasspor'la 1-1 berabere kalan Bordo-Mavililer, Giresunspor karşısında da aynı sonucu yaşadı. İlk yarısı sessiz geçen maçta goller ikinci yarıda geldi. Umut Nayır'ın 68'de attığı gole 78'de Cornelius karşılık verdi. 90+5'te Bakasetas penaltı kaçırdı. Tekrar edilen penaltıda Bakasetas'ın penaltısını yine Okan Kocuk kurtardı.

Trabzonspor, evinde kabus gibi bir son yaşadı. Bordo-Mavililer, Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı. Maçta ilk yarı sessiz geçti, 68'de Umut Nayır perdeyi açtı.

BASKI ARTTI

Trabzonspor, 78'de Cornelius ile skoru eşitledi. Bu dakikadan sonra kaleyi ablukaya aldı. Bordo-Mavililer, 90+4'te penaltı kazandı.

Tekrar edilen penaltıdaki ihlal sebebi. Ceza sahası içine şuttan önce oyuncular girdi.

İKİ KEZ KAÇIRDI

Topun başına geçen Bakasetas, Okan Kocuk'a takıldı. İhlal sebebiyle penaltı tekrar edildi. Okan Kocuk, Bakasetas'ın penaltısını bir kez daha kurtardı. Trabzonspor kaçırdığı 2 penaltıyla evinde 2 puan bıraktı.

Okan Kocuk ikinci penaltıyı kurtardı.

AVCI'NIN EKSİKLİĞİ HİSSEDİLDİ

Trabzonspor'da Abdullah Avcı cezası sebebiyle kenarda yer alamadı. Avcı Sivas maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşmüştü. Takımın orta sahadaki yükünü çeken tecrübeli yıldız Hamsik de ağrıları sebebiyle kadroya dahil edilmedi.

GALATASARAY MAÇI VAR

Trabzonspor pazar günü Galatasaray'a konuk olacak. Bordo-Mavililer'in bu sezon derbi karnesi hayli iyi. Ancak Galatasaray da çıkışa geçmek istiyor.

Haberler.com - Spor Haberleri