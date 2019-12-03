Lider Çavdarhisarspor

03.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:01

Bu sezon Kütahya Merkez 1. Amatör B Grubu'nda mücadele eden Çavdarhisarspor, Seyitömerspor galibiyetiyle liderlik koltuğuna oturdu.



Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Çavdarhisarspor grubunda yaptığı başarılı mücadele ile maçlarını kazarak liderliğe yükseldi. Belediye ve Kaymakamlık olarak kulübümüze destek veriyoruz. Halil Günay ve ekibine güvenimiz sonsuz. Sezon sonunda şampiyon olacaklarına inancımız tam. Bunu bu hafta grubun güçlü takımlarından Seyitömersporu 3- lik skorla yenerek gösterdiler. Takımımıza bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA