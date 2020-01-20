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Libya görüşmeleri öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan G.Saray-Denizlispor maçını makam aracında izledi

Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e giden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liderlerle bir araya geldi. Erdoğan'ın makam aracından inerken, Galatasaray-Denizlispor maçını izlediği objektiflere yansıdı.

20.01.2020 08:55 | Son Güncelleme: 20.01.2020 08:57
Libya görüşmeleri öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan G.Saray-Denizlispor maçını makam aracında izledi

Cumhurbaşkanı 'ın Konferansı için gittiği 'da aracından yansıyan görüntü dikkatlerden kaçmadı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de aracından inen Erdoğan'ın araç televizyonu dikkat çekti. Bir dönem futbol oynadığı ve futbol sevgisiyle de bilinen Erdoğan'ın Süper Lig maçı izlediği ortaya çıktı.

GALATASARAY-DENİZLİSPOR MAÇINI İZLEDİ

Erdoğan'ın otomobilindeki araç televizyonunda, Türkiye saati ile 16:00'da başlayan Galatasaray-Denizlispor maçını izlediği dikkatlerden kaçmadı.

Bir futbol tutkunu olan Erdoğan'ın bu görüntüleri sosyal medyada gündeme oturdu.


Haber Videosu

: Libya görüşmeleri öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan G.Saray-Denizlispor maçını makam aracında izledi
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