Li M'Vila kimdir? Yann M'Vila kaç yaşında nereli? Li M'Vila hangi pozisyonda oynuyor? Li M'Vila hangi takımlarda oynadı?
Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Li M'Vila, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Li M'Vila kaç yaşında nereli? Li M'Vila hangi pozisyonda oynuyor? Yann M'Vila hangi takımlarda oynadı? Li M'Vila kimdir?
28.08.2020 09:47 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:50
Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Li M'Vila, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Li M'Vila kimdir? Li M'Vila hangi takımlarda oynadı? Li M'Vila kaç yaşında nereli? Li M'Vila hangi pozisyonda oynuyor?
YANN Lİ M'VİLA KİMDİR?
Doğum tarihi/Yaş: 29 Haz 1990
Kaç yaşında: 30
Doğum yeri: Fransa-Amiens
Uyruk: Fransa
Boy: 1,82 m
Mevki: Önlibero
TRANSFER GEÇMİŞİ
Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2022
17/18 12 Oca 2018Rubin Kazan - Saint-Étienne
15/16 30 Haz 2016Sunderland - Rubin Kazan
15/16 6 Ağu 2015Rubin Kazan - Sunderland
14/15 25 Oca 2015Inter - Rubin Kazan
14/15 15 Tem 2014Rubin Kazan - Inter
12/13 23 Oca 2013Rennes - Rubin Kazan
08/09 1 Tem 2008Rennes B - Rennes
07/08 1 Tem 2007Rennes U19 - Rennes B