Li M'Vila kimdir? Yann M'Vila kaç yaşında nereli? Li M'Vila hangi pozisyonda oynuyor? Li M'Vila hangi takımlarda oynadı? Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Li M'Vila, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Li M'Vila kaç yaşında nereli? Li M'Vila hangi pozisyonda oynuyor? Yann M'Vila hangi takımlarda oynadı? Li M'Vila kimdir?

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Li M'Vila, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Li M'Vila kimdir? Li M'Vila hangi takımlarda oynadı? Li M'Vila kaç yaşında nereli? Li M'Vila hangi pozisyonda oynuyor? YANN Lİ M'VİLA KİMDİR? Doğum tarihi/Yaş: 29 Haz 1990 Kaç yaşında: 30 Doğum yeri: Fransa-Amiens Uyruk: Fransa Boy: 1,82 m Mevki: Önlibero TRANSFER GEÇMİŞİ Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2022 17/18 12 Oca 2018Rubin Kazan - Saint-Étienne 15/16 30 Haz 2016Sunderland - Rubin Kazan 15/16 6 Ağu 2015Rubin Kazan - Sunderland 14/15 25 Oca 2015Inter - Rubin Kazan 14/15 15 Tem 2014Rubin Kazan - Inter 12/13 23 Oca 2013Rennes - Rubin Kazan 08/09 1 Tem 2008Rennes B - Rennes 07/08 1 Tem 2007Rennes U19 - Rennes B