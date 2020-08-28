Li M'Vila kimdir? Yann M'Vila kaç yaşında nereli? Li M'Vila hangi pozisyonda oynuyor? Li M'Vila hangi takımlarda oynadı?
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Li M'Vila kimdir? Yann M'Vila kaç yaşında nereli? Li M'Vila hangi pozisyonda oynuyor? Li M'Vila hangi takımlarda oynadı?

Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Li M'Vila, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Li M'Vila kaç yaşında nereli? Li M'Vila hangi pozisyonda oynuyor? Yann M'Vila hangi takımlarda oynadı? Li M'Vila kimdir?

Li M'Vila kimdir? Yann M'Vila kaç yaşında nereli? Li M'Vila hangi pozisyonda oynuyor? Li M'Vila hangi takımlarda oynadı?
28.08.2020 09:47 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:50

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Li M'Vila, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Li M'Vila kimdir? Li M'Vila hangi takımlarda oynadı? Li M'Vila kaç yaşında nereli? Li M'Vila hangi pozisyonda oynuyor?

YANN Lİ M'VİLA KİMDİR?

Doğum tarihi/Yaş: 29 Haz 1990

Kaç yaşında: 30

Doğum yeri: Fransa-Amiens

Uyruk: Fransa

Boy: 1,82 m

Mevki: Önlibero

TRANSFER GEÇMİŞİ

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2022

17/18 12 Oca 2018Rubin Kazan - Saint-Étienne

15/16 30 Haz 2016Sunderland - Rubin Kazan

15/16 6 Ağu 2015Rubin Kazan - Sunderland

14/15 25 Oca 2015Inter - Rubin Kazan

14/15 15 Tem 2014Rubin Kazan - Inter

12/13 23 Oca 2013Rennes - Rubin Kazan

08/09 1 Tem 2008Rennes B - Rennes

07/08 1 Tem 2007Rennes U19 - Rennes B

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