Lexus'dan online başvuru ve görüntülü görüşme hizmeti Lexus, kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak bir dizi yenilikle hizmetlerine devam ediyor.

Lexus, kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak bir dizi yenilikle hizmetlerine devam ediyor.

Showrooma gitmeden Lexus modellerini incelemek isteyenler için, tüm başvuru süreçlerini online olarak tamamlayabilme ve görüntülü konuşma imkanı sunuluyor. Lexus danışmanlarıyla görüntülü görüşen müşteriler aynı zamanda Türkiye'nin her bölgesinde geniş teslimat ve yaygın servis ağıyla ayrıcalıklı hizmet alabiliyorlar.

Showroomu ziyaret etmek isteyen müşteriler için de tüm alanlar, showroom araçları ve test araçları düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Ayrıca müşterilere, Lexus Showroomları'nın bulunduğu illerde istedikleri tarihte ve lokasyonda, diledikleri modelle test sürüşü imkanı da sunuluyor.

Lexus'tan yüzde sıfır faiz fırsatı

Lexus, ES Sedan modeline ulaşmak isteyen müşterilerine uygun fırsatlar sunuyor. 300 bin TL'ye kadar 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı sunan marka, müşterilerinin isteklerine göre hızlı ve kolay kredi imkanı sağlıyor.

Lexus ES modelini kiralamak isteyenler için de avantajlı operasyonel veya finansal kiralama seçenekleri sunuluyor. Böylece aracı satın almak veya kiralamak isteyen kullanıcılar, ES modeline en kolay ve en hızlı yoldan ulaşma imkanına sahip oluyor.

ADAC tarafından sınıfının en verimli modeli olarak 218 HP güç üreten 2.5 litre hibrit motora sahip Lexus ES 300h, performansı ve tüketim değerleriyle öne çıkıyor. ES, J.D. Power tarafından da gerçek kullanıcılardan alınan verilerle "En Güvenilir Lüks Model" seçildi.