Lewandowski ve Marcelo'nun İlk Kez Karşı Karşıya Geldikleri Maç Robert Lewandowski, 2009-10 sezonundaki Ekstraklasa karşılaşmasında ilk kez Marcelo'yla karşılaştı. Marcelo’nun Wisla Krakow kalesi için savunmada ördüğü duvara rağmen Lewandowski, Lech Poznan'ı 60. dakikadaki golüyle zafere taşıdı.

Robert Lewandowski, 2009-10 sezonundaki Ekstraklasa karşılaşmasında ilk kez Marcelo'yla karşılaştı. Marcelo'nun Wisla Krakow kalesi için savunmada ördüğü duvara rağmen Lewandowski, Lech Poznan'ı 60. dakikadaki golüyle zafere taşıdı. Kaynak: Dugout