Lewandowski ve Marcelo'nun İlk Kez Karşı Karşıya Geldikleri Maç
Robert Lewandowski, 2009-10 sezonundaki Ekstraklasa karşılaşmasında ilk kez Marcelo'yla karşılaştı. Marcelo’nun Wisla Krakow kalesi için savunmada ördüğü duvara rağmen Lewandowski, Lech Poznan'ı 60. dakikadaki golüyle zafere taşıdı.
18.08.2020 14:53 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:41
Robert Lewandowski, 2009-10 sezonundaki Ekstraklasa karşılaşmasında ilk kez Marcelo'yla karşılaştı. Marcelo'nun Wisla Krakow kalesi için savunmada ördüğü duvara rağmen Lewandowski, Lech Poznan'ı 60. dakikadaki golüyle zafere taşıdı.
Kaynak: Dugout