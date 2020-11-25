Lens - Nantes maçı ne zaman saat kaçta? Lens - Nantes hangi kanalda? Lens - Nantes maçı şifresiz canlı şifresiz
25.11.2020 12:28 | Son Güncelleme: 25.11.2020 12:32
Fransa Ligue 1'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Lens - Nantes maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Lens - Nantes maçı hangi kanalda? Lens - Nantes maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Lens - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta?
Fransa Ligue 1'de büyük önem taşıyan maçtaLens-Nantes Bld. ile karşı karşıya gelecek. Peki, Lens - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Lens - Nantes maçı hangi kanalda, hakemi kim? Lens - Nantes maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
LENS - NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Lens-Nantes maçı 25 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Lens-Nantes Maçı 25 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
LENS - NANTES MAÇI HANGİ KANALDA?
Lens-Nantes maçı Bein Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.