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Lemina'yı kadrosuna katamayan G.Saray, Saint Etienne'li M'Vila'yı gündemine aldı

Orta sahaya takviye yapmayı planlayan ve Mario Lemina transferinde istediği sonucu alamayan Galatasaray, Fransa'da Saint Etienne forması giyen Yann M'Vila'yı transfer etmeyi düşünüyor. Fransız futbolcunun transferine Fatih Terim'in de onay verdiği öğrenildi.

28.08.2020 09:23 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:50

Kadrosuna eski futbolcusu Mario Lemina'yı katmayı planlayan ancak yıldız futbolcunun takımı Southampton ile anlaşamayan Galatasaray, rotasını Fransa'ya çevirdi.

Sarı kırmızılıların orta saha bölgesi için gündeme gelen son isim Yann M'Vila oldu. Geçtiğimiz sezonu Fransa'nın Saint Etienne ekibinde geçiren M'Villa için teknik direktör Fatih Terim'in de onay verdiği öğrenildi.

KİRALIK FORMÜLÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Fransız futbolcu, ocak ayında da gündeme gelmiş ancak Nzonzi yerine düşünülen transfer gerçekleştirilememişti. Saint Etienne yılda net 1,8 milyon euro kazanan 30 yaşındaki tecrübeli yıldızın maaşından kurtulmak istiyor. Galatasaray cephesi de Yann M'Vila için girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle transferi bitirmeye çalışacak.

Geçen sezon toplam 33 maça çıkan Fransız oyuncu, 23 maçlık lig periyodunda 2 asist yapmıştı.

Lemina'yı kadrosuna katamayan G.Saray, Saint Etienne'li M'Vila'yı gündemine aldı

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