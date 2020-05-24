Leipzig, Mainz 05 karşısında 5 golle galip geldi Almanya Bundesliga'nın 27'nci haftasında Mainz 05, konuk ettiği Leipzig karşısında 5-0 mağlup oldu.

Almanya Bundesliga'nın 27'nci haftasında Mainz 05, konuk ettiği Leipzig karşısında 5-0 mağlup oldu.

Opel Arena'da oynanan mücadelede Leipzig'in gollerini 11'inci, 48'inci ve 75'inci dakikalarda Timo Werner, 23'üncü dakikada Yussuf Poulsen ve 36'ncı dakikada Marcel Sabitzer kaydetti.Bundesliga'da 28'inci hafta 26 Mayıs Salı günü oynanacak 4 karşılaşa ile devam edecek.

Kaynak: DHA