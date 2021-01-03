Leicester City deplasmanda Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti
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Leicester City deplasmanda Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti

03.01.2021 19:23 | Son Güncelleme: 03.01.2021 19:27
Leicester City deplasmanda Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, deplasmanda Newcastle United'ı 2-1 yendi.

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, deplasmanda Newcastle United'ı 2-1 yendi.

Premier Lig'in 17. hafta mücadelesinde Leicester City, St. James Park Stadı'nda Newcastle United'ın konuğu oldu.

İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmada konuk ekip, 55. dakikada James Maddison, 72. dakikada Youri Tielemans'ın ağları sarsmasıyla rakibini 2-1 mağlup etti. Newcastle United'ın tek golünü, 82. dakikada Andy Carroll kaydetti.

Mavi-beyazlı ekipte milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Söyüncü, 79. dakikada Maddison'ın yerine oyuna dahil olarak uzun bir sakatlık sürecinin ardından yeniden formasına kavuştu.

Puanını 32'ye çıkaran Leicester City, 3. sıraya yerleşirken, 19 puanlı Newcastle United 15. sırada kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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