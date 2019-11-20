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"Lefke Sömestre Cup U17" şampiyonu Eskişehirspor oldu

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi'nce düzenlenen "Lefke Sömestre Cup U17" futbol turnuvası şampiyonu Eskişehirspor'un U17 takımı oldu.

20.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:41

'in İlçe Belediyesi'nce düzenlenen " Sömestre Cup U17" futbol turnuvası şampiyonu 'un U17 takımı oldu.


Eskişehirspor, 1308 Osmaneli Belediye , Sakarya Gücü, Gölpazarı Belediye takımlarının katıldığı turnuva güzel ve zevkli maçlara sebep oldu. Final maçında 1308 Osmaneli Belediye Sporu 2-0 yenen Eskişehirspor'un U17 takımı şampiyon oldu.


Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, turnuvaya katılan takımlara teşekkür ederken, Osmaneli Belediye Spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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