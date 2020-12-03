LeBron James, Lakers ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Los Angeles Lakers forması giyen ve geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluğun en büyük mimarı olan süper yıldız LeBron James, kulübüyle olan sözleşmesini 85 milyon dolar karşılığında iki yıl daha uzattı.

NBA'in son şampiyonu Los Angeles Lakers, takımın yıldız ismi LeBron James'i kadrosunda tutmayı başardı.

The Athletic'in haberine göre; bir ay sonra 36 yaşına girecek olan basketbolcu önümüzdeki iki yıl için toplamda 85 milyon dolar kazanacak.

FİNALLERİN MVP'Sİ SEÇİLMİŞTİ

Tüm zamanların en iyi oyuncuları arasında gösterilen LeBron James, geçtiğimiz sezon takımının şampiyonluğunda büyük rol oynamış ve finallerin en değerli oyuncusu seçilmişti.

Kariyerinde daha önce Cleveland Cavaliers ve Miami Heat formaları da giyen LeBron James'in toplamda dört NBA şampiyonluğu bulunuyor.