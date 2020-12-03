LeBron James, Lakers ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

LeBron James, Lakers ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı

03.12.2020 10:28 | Son Güncelleme: 03.12.2020 10:33
LeBron James, Lakers ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Los Angeles Lakers forması giyen ve geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluğun en büyük mimarı olan süper yıldız LeBron James, kulübüyle olan sözleşmesini 85 milyon dolar karşılığında iki yıl daha uzattı.

NBA'in son şampiyonu Los Angeles Lakers, takımın yıldız ismi LeBron James'i kadrosunda tutmayı başardı.

The Athletic'in haberine göre; bir ay sonra 36 yaşına girecek olan basketbolcu önümüzdeki iki yıl için toplamda 85 milyon dolar kazanacak.

FİNALLERİN MVP'Sİ SEÇİLMİŞTİ

Tüm zamanların en iyi oyuncuları arasında gösterilen LeBron James, geçtiğimiz sezon takımının şampiyonluğunda büyük rol oynamış ve finallerin en değerli oyuncusu seçilmişti.

Kariyerinde daha önce Cleveland Cavaliers ve Miami Heat formaları da giyen LeBron James'in toplamda dört NBA şampiyonluğu bulunuyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Demet Akalın Serdar Ortaç Gonca Vuslateri
Spor Falcao Okan Buruk Fatih Terim Deniz Türüç İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İran Bursa Aralık Pfizer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: LeBron James, Lakers ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 10:33:30. #1.14#
title