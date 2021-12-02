Lazio - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lazio - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Lazio - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lazio - Udinese bugün karşı karşıya gelecek. Peki Lazio - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

15. hafta maçında Lazio evinde Udinese'yi konuk edecek. Lazio - Udinese bugün kozlarını paylaşacak. Futbolseverler,Lazio - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını aratıyor. Karşılaşma ile ilgili detayları sizler için derledik.

LAZİO - UDİNESEMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lazio - Udinese karşılaşması 2 Aralık Perşembe günü yani bugün saat 22:45'te başlayacak. KarşılaşmaS Sport plus'ta canlı olarak yayınlanacak.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title