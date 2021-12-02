Lazio - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lazio - Udinese bugün karşı karşıya gelecek. Peki Lazio - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
15. hafta maçında Lazio evinde Udinese'yi konuk edecek. Lazio - Udinese bugün kozlarını paylaşacak. Futbolseverler,Lazio - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını aratıyor. Karşılaşma ile ilgili detayları sizler için derledik.
LAZİO - UDİNESEMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Lazio - Udinese karşılaşması 2 Aralık Perşembe günü yani bugün saat 22:45'te başlayacak. KarşılaşmaS Sport plus'ta canlı olarak yayınlanacak.
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