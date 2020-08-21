Lazio ile anlaşan Vedat Muriqi, hafta sonu imza için İtalya'ya gidiyor Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin 22 Ağustos Cumartesi günü sözleşme imzalamak için İtalya'ya gideceği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriç kariyerine İtalya'da devam edecek. Ajansspor'da yer alan habere göre, Lazio ile 5 yıllık anlaşma sağlayan Kosovalı golcünün 22 Ağustos cumartesi günü İtalya'ya giderek yeni takımıyla sözleşme imzalayacak. Bu transferden Fenerbahçe'nin kasasına 18 milyon euro girecek. 36 MAÇTA 24 GOLE KATKI VERDİ Vedat Muriqi geçen sezon sarı lacivertli formayla 36 resmi maça çıkarken 17 gol attı ve 7 de asistlik performans sergiledi.