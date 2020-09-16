Lazio efsanesi Vincenzo D'Amico'dan Vedat Muriqi yorumu: Şüphelerim var
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Lazio efsanesi Vincenzo D'Amico'dan Vedat Muriqi yorumu: Şüphelerim var

Fenerbahçe'den ayrılarak İtalya'nın Lazio takımına transfer olan Vedat Muriqi'e kulübün efsane isimlerinden Vincenzo D'Amico'dan eleştiri geldi. Kosovalı golcü için verilen paraya değeceğine inandığını söyleyen D'Amico, buna karşın saha içinde bazı şüpheleri bulunduğunu ifade etti.

Lazio efsanesi Vincenzo D'Amico'dan Vedat Muriqi yorumu: Şüphelerim var
16.09.2020 13:56 | Son Güncelleme: 16.09.2020 14:00

Lazio'ya 20 milyon euroya transfer olarak İtalyan ekibinin taraftarları arasında da büyük beklenti yaratan Vedat Muriqi'i kulübün efsane isimlerinden Vincenzo D'Amico değerlendirdi.

Eski bir hücum oyuncusu olan D'Amico, Vedat Muriqi transferinin Lazio'ya faydalı olabileceğini ancak Kosovalı yıldız hakkında şüpheyle yaklaştığı bazı durumların olduğunu söyledi.

"PARASINA DEĞEBİLİR AMA ŞÜPHELERİM VAR"

D'Amico'nun La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajdan Muriqi ile ilgili bölüm ise şöyle:

"Lazio Muriqi ile taktiksel olarak yukarıya çıktı. Böyle bir satın alma beni ikna etti. Forvet hattı tamamlandığını düşünsem bile bence Caicedo'nun da kalması gerekiyor"

"Teknik olarak sahada görmemiz gerekiyor. Onun için harcanan paraya da değebileceğini düşünüyorum. Tek şüphem Muriqi bu seviyelere alışkın değil. Bu seviyelerde hiç oynamadı, 3 günde 1 maç oynayan takımlarda oynamadı."

Haber Yorumları (1)
MURİQİ DEDİĞİN ADAM GÜÇLÜ FİZİKLİ VE KALİTELİ Bİ: sizin alışkanlık dediğiniz şey çalışmaktan geçiyor zaman içerisinde çalışarak daha çok çalışarak açığı kapatır muriqi fiziksel açıdan bir problem yaşayacağını düşünmüyorum
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