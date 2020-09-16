Lazio efsanesi Vincenzo D'Amico'dan Vedat Muriqi yorumu: Şüphelerim var Fenerbahçe'den ayrılarak İtalya'nın Lazio takımına transfer olan Vedat Muriqi'e kulübün efsane isimlerinden Vincenzo D'Amico'dan eleştiri geldi. Kosovalı golcü için verilen paraya değeceğine inandığını söyleyen D'Amico, buna karşın saha içinde bazı şüpheleri bulunduğunu ifade etti.

Lazio'ya 20 milyon euroya transfer olarak İtalyan ekibinin taraftarları arasında da büyük beklenti yaratan Vedat Muriqi'i kulübün efsane isimlerinden Vincenzo D'Amico değerlendirdi.

Eski bir hücum oyuncusu olan D'Amico, Vedat Muriqi transferinin Lazio'ya faydalı olabileceğini ancak Kosovalı yıldız hakkında şüpheyle yaklaştığı bazı durumların olduğunu söyledi.

"PARASINA DEĞEBİLİR AMA ŞÜPHELERİM VAR"

D'Amico'nun La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajdan Muriqi ile ilgili bölüm ise şöyle:

"Lazio Muriqi ile taktiksel olarak yukarıya çıktı. Böyle bir satın alma beni ikna etti. Forvet hattı tamamlandığını düşünsem bile bence Caicedo'nun da kalması gerekiyor"

"Teknik olarak sahada görmemiz gerekiyor. Onun için harcanan paraya da değebileceğini düşünüyorum. Tek şüphem Muriqi bu seviyelere alışkın değil. Bu seviyelerde hiç oynamadı, 3 günde 1 maç oynayan takımlarda oynamadı."