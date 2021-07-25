Laubaliliğin böylesi! Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Zirkee, Balotelli olmaya karar verdi

Bayern Münih ile Ajax arasında oynanan hazırlık maçında Joshua Zirkzee, inanılmaz bir pozisyonda gol kaçırarak karşılaşmaya damga vurdu. 44. dakikada oynanırken kaleci ile karşı karşıya kalan Joshua Zirkzee, Remko Pasveer'i şık bir hareketle çalımladı. Tam golü atıyorken duraksadı ve rakip topu kaptı.