Laubaliliğin böylesi! Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Zirkee, Balotelli olmaya karar verdi
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Laubaliliğin böylesi! Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Zirkee, Balotelli olmaya karar verdi

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Bayern Münih ile Ajax arasında oynanan hazırlık maçında Joshua Zirkzee, inanılmaz bir pozisyonda gol kaçırarak karşılaşmaya damga vurdu. 44. dakikada oynanırken kaleci ile karşı karşıya kalan Joshua Zirkzee, Remko Pasveer'i şık bir hareketle çalımladı. Tam golü atıyorken duraksadı ve rakip topu kaptı.

Bayern Münih ile Ajax, Audi Cup kapsamında Allianz Arena'da karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlanırken, Bayern Münih'te forma giyen Joshua Zirkzee, uzun süre unutulmayacak bir pozisyonun kahramanı oldu.

Laubalilikte Balotelli ile yarışır! Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Zirkee, boş kaleye atamadığı golle saç baş yoldurttu

KENDİSİ DE İNANAMADI

Maçta 44. dakikada oynanırken kaleci ile karşı karşıya kalan Joshua Zirkzee, Remko Pasveer'i şık bir hareketle çalımladı.

Bomboş kaleye topla birlikte hareketlenen Joshua Zirkzee, tam golü atıyorum derken, hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.

Laubalilikte Balotelli ile yarışır! Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Zirkee, boş kaleye atamadığı golle saç baş yoldurttu

Boş kaleye topu yuvarlamakta geç kalan 20 yaşındaki futbolcu, Ajax savunmasının konsantrasyonunu kaybetmemesi nedeniyle inanılmaz bir golü kaçırdı.

Joshua Zirkzee tam topa vuracakken yatarak müdahalede bulunan Perr Schuurs, topu kornere çeldi. Golü attığını düşünürken neler olduğunu anlayamayan Joshua Zirkzee, uzun süre şaşkın gözlerle etrafa bakakaldı.

AKILLARA BALOTELLİ GELDİ

Maç 2-2 berabere sona ererken Zirkzee'nin bu hareketi, sosyal medyaya da damga vurdu. 20 yaşındaki golcü, şimdilerde Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli'nin Manchester City döneminde yaşadığı pozisyonu akıllara getirdi.

Laubalilikte Balotelli ile yarışır! Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Zirkee, boş kaleye atamadığı golle saç baş yoldurttu

Hatırlanacağı üzere Mancini, o pozisyonun ardından İtalyan golcüyü hemen oyundan çıkarmıştı.

Laubalilikte Balotelli ile yarışır! Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Zirkee, boş kaleye atamadığı golle saç baş yoldurttu
Laubaliliğin böylesi! Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Zirkee, Balotelli olmaya karar verdi
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