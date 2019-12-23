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Lampard'ın Golü Farkı Dörde Çıkarıyor

2012-13 Premier Lig sezonunda Chelsea sahasında Aston Villa'yı ağırladı. İlk yarıda skor 3-0'ken Frank Lampard kendine has ceza sahası dışından gollerinden birine daha imza atarak farkı dörde çıkardı. Chelsea maçın sonucunda 8-0 galip geldi.

23.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:16

2012-13 Premier Lig sezonunda sahasında 'yı ağırladı. İlk yarıda skor 3-0'ken kendine has ceza sahası dışından gollerinden birine daha imza atarak farkı dörde çıkardı. Chelsea maçın sonucunda 8-0 galip geldi.

Kaynak: Dugout

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