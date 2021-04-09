La Liga'dan Kapadokya görüntülü El Clasico tanıtımı
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La Liga'dan Kapadokya görüntülü El Clasico tanıtımı

Haberler.com - Haberler | Spor

La Liga'nın 30. haftasında Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasico'nun tanıtımı Kapadokya'da çekilen bir video ile yapıldı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonu üzerinde Real Madrid ve Barcelona bayrakları dalgalandırıldı.

La Liga'da şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Real Madrid ile Barcelona'nın karşı karşıya geleceği nam-ı diğer El Clasico'nun tanıtımı harika bir Kapadokya videosu ile yapıldı.

PERİBACALARI EŞLİĞİNDE BAYRAKLAR DALGALANDIRILDI

Dünyanın sayılı derbilerinden biri olan karşılaşmanın tanıtım görüntülerinde, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonu üzerinde, tarihi Peribacaları manzarası eşliğinde, Real Madrid ve Barcelona bayrakları dalgalandırıldı.

La Liga'dan Kapadokya görüntülü El Clasico tanıtımı
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 22:26:03. #1.14#
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