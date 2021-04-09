La Liga'dan Kapadokya görüntülü El Clasico tanıtımı

La Liga'nın 30. haftasında Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasico'nun tanıtımı Kapadokya'da çekilen bir video ile yapıldı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonu üzerinde Real Madrid ve Barcelona bayrakları dalgalandırıldı.