Lagarde: İklim değişikliği para politikalarını etkileyecek
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Lagarde: İklim değişikliği para politikalarını etkileyecek

19.10.2020 17:04 | Son Güncelleme: 19.10.2020 17:08
Lagarde: İklim değişikliği para politikalarını etkileyecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, iklim değişikliğinin para politikalarını da şekillendirdiğine dikkat çekti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, iklim değişikliğinin para politikalarını da şekillendirdiğine dikkat çekti.

İklim değişikliğinin, şiddetli hava olayları yoluyla ekonomik faaliyette ve enflasyonda kısa vadeli oynaklık yaratabileceğine de dikkat çeken Lagarde, iklim değişikliğinin geçiş politikaları üzerinden, "örneğin yüksek karbon fiyatları" yoluyla, enflasyon üzerinde de etkili olabileceğinin altını çizdi.

Lagarde ayrıca iklim değişikliğinin, ECB'nin "politika cephanesi"ni ve "şoklara karşılık vermesini" de sınırlayabileceğini vurguladı.Lagarde, bununla birlikte, karbon nötrlüğüne başarılı bir geçişin "yeni teknolojilerin gelişimini teşvik edeceğini, yeni üretken firmaların ve yeni büyüme kaynaklarının ortaya çıkışını hızlandıracağını" öngördüğünü söyledi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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