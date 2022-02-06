Lacazette kulübün anahtarını istiyor! Türkiye'de o parayı karşılayacak takım yok
Haberler.com - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Alexandre Lacazette'in talepleri Beşiktaş'ı hayrete düşürdü. Tecrübeli forvet oyuncusu, Beşiktaş'tan net 6 milyon euro istedi, yöneticiler hemen masadan kalktı. Lacazette için nabız yoklayan Fenerbahçe'nin de nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.
Gedson Fernandes'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Arsenal'ın forveti Alexandre Lacazette ile masaya oturdu.
GERİ ADIM ATMADI
Takvim'deki habere göre Fransız futbolcu 6 milyon euro istedi. Talebinden de geri adım atmadı. Beşiktaş yönetimi bu transferi gündeminden çıkardı.
FENERBAHÇE İDDİALARI
Lacazette için Fenerbahçe haberleri de var. Ancak Başkan Ali Koç dün divanda yaptığı açıklamada herhangi bir transferin bile şu anda çok zor olduğunu ifade etti. Lacazette'in Türkiye'ye gelme ihtimali zayıf duruyor.
Haberler.com - Spor