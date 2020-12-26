LA Clippers'lı Kawhi Leonard'ın Denver maçında dudağı patladı

LA Clippers yıldız basketbolcu Kawhi Leonard, bu sabaha karşı oynanan Denver Nuggets karşılaşmasının son çeyreğinde takım arkadaşı Serge Ibaka'dan aldığı dirsek darbesi nedeniyle kanlar içinde yere yığıldı. Dudağı patlayan Leonard'a sekiz dikiş atıldı.

LA Clippers'ın Denver ile karşılaştığı maçın 4. çeyreğinde korku dolu anlar yaşandı.

Maçın bitimine 6 dakika 7 saniye yaşanan ribaund pozisyonunda Ibaka'nın dirseği ağzına çarpan Kawhi, kanlar içerisinde yere yığıldı ve bir süre yerde kalan yıldız basketbolcu daha sonra soyunma odasına götürüldü.

Leonard olmadan Clippers, Nuggets'a karşı üstünlüğünü koruyarak, maçı 121-108 galip tamamladı ve önceki sezonun playofflarındaki yenilginin rövanşını kazanmış oldu. LA ekibi, önceki sezonun playofflarında Nuggets'a karşı oynadığı ikinci turda 3-1 öne geçmesine rağmen, seriyi kaybetmişti.

21 SAYIYLA MAÇI TAMAMLADI

Leonard, karşılaşmada 30 dakika sahada kalarak 21 sayı, 7 asist, 5 ribaund ve 4 top çalma kaydetti.