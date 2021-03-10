Kyle Lafferty'nin Hat-trick'i Rangers'a Şampiyonluğu Getiriyor

Mayıs 2011'de Kyle Lafferty yaptığı hat-trick ile Rangers'a 54. şampiyonluğu getirdi. 2021 sezonunda Steven Gerrard yönetiminde 55. şampiyonluğunu kazanan Rangers, en son 2011 yılında kupaya uzanmıştı.