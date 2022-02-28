KYK bursu arttı mı? 2022 KYK bursuna zam mı geldi? Lisans geri ödemeli ve KYK bursu ne kadar oldu?

KYK bursu arttı mı, 2022 KYK bursuna zam mı geldi sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Erdoğan, öğrencilere burslarla ilgili bir de müjde verdi.

KYK BURSU ARTTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından bir müjde de öğrencilere vererek, "Lisans öğrencilerine verdiğimiz aylık 750 liralık bursu yüzde 67'lik artışla 1250 liraya çıkarıyoruz. TÜBİTAK'tan, yüksek lisans öğrencileri 3000-4250, doktora 5500-7500, doktora sonrası araştırmacılar 7500-10 bin liraya kadar aylık burs alabileceklerdir." dedi.

LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BURSU 1250 LİRA OLDU

Burslara yüzde 67 oranında zam yaptıklarını belirten Erdoğan, "Öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz. Lisans programında aylık 750 liralık bursu 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisans öğrencileri 3 bin lira ile 4 bin 250, doktora öğrencilere 5 bin 500-7 bin 500, doktora sonrasındaki öğrenciler 7 bin 500 ile 10 bin liraya kadar aylık burs alabilecektir." ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLERİMİZİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Stajyer programından da bahseden Erdoğan, "Gençlerimize bir müjdemiz daha var. Salgının ilk yılında Star dediğimiz stajyer araştırmacı burs programını uygulamaya almıştık. Onların daha öğrenci iken kıymetli tecrübeler edinmelerini sağladık. Bugün almaya başlayacağımız yeni çağrı ile 300'ü arkeoloji projelerinde görev almak suretiyle 2 bin 300 öğrencimizi destekleyeceğiz." diye konuştu.

Haberler.com - Gündem