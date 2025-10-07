Ekim ayının ikinci haftasına girilmesiyle birlikte KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin beklentiler artmaya başladı. Üniversite öğrencileri, "KYK burs başvuruları başladı mı?" sorusunun cevabını merakla araştırıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen KYK burs ve kredi programı; hem ilk kez bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler hem de ara sınıf öğrencileri için önemli bir finansal destek sağlıyor. Öğrenciler, başvuru tarihleri, şartlar, ödemelerin ne zaman yapılacağı ve bu yılki miktarların ne kadar olacağı konusunda net bilgileri bekliyor. İşte 2025-2026 KYK burs ve kredi başvurularına dair son gelişmeler ve detaylar...

2025-2026 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 eğitim yılı için KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların, YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl ek tercih sonuçları, tercih sürecinin tamamlanmasından yaklaşık iki hafta sonra ilan edilmişti. Bu yıl ek yerleştirme işlemleri 30 Eylül'de sona erdiği için sonuçların ekim ayının ikinci haftasında erişime açılması öngörülüyor.

Bu durumda KYK burs ve kredi başvurularının Ekim ayının ikinci veya üçüncü haftasında başlaması bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldiğinde detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.

2025-2026 KYK BURS VE KREDİ TUTARI ARTACAK MI?

Her yıl olduğu gibi bu eğitim döneminde de KYK burs ve kredi miktarlarında artış yapılması bekleniyor. Söz konusu artışlar genellikle Aralık ayında açıklanıyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan zamla birlikte ön lisans ve lisans öğrencilerine ödenen KYK burs ve kredi tutarı 3.000 TL olarak belirlenmişti. Yeni dönemde bu tutarın artacağı tahmin ediliyor.

2025-2026 KYK BURS VE KREDİ TUTARI NE KADAR OLACAK?

Yeni dönemde yapılacak artış oranına göre öğrencilerin alacağı aylık ödeme miktarları da değişecek.

Olası zam oranlarına göre tahmini tutarlar şöyle:

• %30 artış olursa: 3.900 TL

• %40 artış olursa: 4.200 TL

• %50 artış olursa: 4.500 TL

Kesin tutarlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamanın ardından netlik kazanacak.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları, belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "Gençlik ve Spor Bakanlığı" veya "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" yazarak başvuru ekranına ulaşabilirler.

Başvuru formunda kişisel bilgiler, eğitim durumu ve gelir bilgisi gibi alanlar eksiksiz şekilde doldurulmalıdır. Tüm bilgilerin doğru girilmesinin ardından "Başvur" butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALABİLECEK ÖĞRENCİLER

KYK tarafından belirlenen bazı öğrenci gruplarına burs önceliği tanınmaktadır. Bu öğrenciler şunlardır:

• Şehitlerin bekar çocukları veya çocukları yoksa bekar kardeşleri

• Gaziler ile bekar çocukları

• Sağlık raporu ile %40 ve üzeri engelli olduğu belgelenen öğrenciler

• Anne ve babası vefat etmiş bekar öğrenciler

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda barınarak eğitimini tamamlayanlar veya Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alınanlar

• Lise öğrenimini Darüşşafaka Lisesinde bitirenler

• Bakanlık tarafından belirlenen kriterlere uyan milli sporcular

• YKS'de alan yeterlilik sınavında ilk 100 içinde yer alan öğrenciler

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILIR?

KYK burs ve kredi ödemeleri her ay öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılmaktadır.

Ödemeler genellikle her ayın 6'sı ile 10'u arasında öğrencilerin hesaplarına aktarılır.

İlk kez burs veya kredi almaya başlayan öğrencilerin ödemeleri, başvuruların değerlendirilmesinin ardından ilan edilen tarihte toplu şekilde yapılmaktadır.