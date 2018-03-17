Kuzugöbeği Mantarının Fiyatı Orman Köylüsünü Sevindirdi

Silifke ilçesinde, çam ormanlarında yetişen kuzugöbeği mantarı kilogramı 100 lirayı bulan fiyatıyla yöre halkının önemli geçim kaynağı oldu.

Tarımdaki ürün çeşitliliğiyle öne çıkan ilçede, ağaçların arasında yetişen kuzugöbeği mantarları, özellikle Avrupa ülkelerinden büyük talep görüyor.

Aktarcıların, orman köylüsünden kilogramını 60 liradan satın aldığı mantarlar 80 ile 100 lira arasında nihai tüketiciye sunuluyor.

İlçede aktarcılık yapan Ramazan Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, mantar sezonunun şubat ayında başlayıp, mayısın sonuna kadar devam ettiğini belirterek, yurt içinin yanı sıra Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine de satış yaptıklarını söyledi.

Ürünün, çam, meşe ve gürgen ağaçlarının dibinde yetiştiğini söyleyen Şen, vatandaşların boş vakitlerinde ormanların içinde hem piknik yaptıklarını, hem de mantar toplayarak kendilerine ek gelir sağladıklarını belirtti.

Şen, yaşının kilogramı 100 liradan satılan kuzugöbeği mantarlarının, kurusunun 800 liraya kadar alıcı bulduğunu da sözlerine ekledi.