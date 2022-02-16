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Kuşadasıspor kötü gidişi sonlandırmak istiyor

Demirören Haber Ajansı, Eşber Okayer - Spor
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Kuşadasıspor kötü gidişi sonlandırmak istiyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 6 haftadır galibiyete hasret kalarak Play-Off hattının 4 puan gerisine düşen Kuşadasıspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Gema Polimer Şile Yıldızspor maçını kazanıp kötü gidişe 'dur' demek istiyor.

ŞİLE, İSTANBUL (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 6 haftadır galibiyete hasret kalarak Play-Off hattının 4 puan gerisine düşen Kuşadasıspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Gema Polimer Şile Yıldızspor maçını kazanıp kötü gidişe 'dur' demek istiyor. Siyah-beyazlı takımın başında çıktığı ilk maçta lider Bitexen Düzcespor karşısındaki 3-0'lık yenilgiye engel olamayan teknik direktör Bülent Ataman, "Kaliteli oyunculardan kurulu bir ekibiz. Ancak şansızlık bir türlü peşimizi bırakmıyor. Rakibimiz ligin iyi takımlarından birisi. İstanbul'da 3 puan için mücadele edeceğiz. Taraftarımıza artık galibiyet hediye etmek istiyoruz" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Spor

Futbol Federasyonu, Play Off, Şile, Spor, Haberler

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