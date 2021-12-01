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Kuşadasıspor'da Erman Kılıç imzayı attı

Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Haberler | Spor
Kuşadasıspor'da Erman Kılıç imzayı attı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kuşadasıspor'da yönetim, Gürkan Ferhatoğlu'nun ayrılmasının ardından prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Erman Kılıç'la sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzaladı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kuşadasıspor'da yönetim, Gürkan Ferhatoğlu'nun ayrılmasının ardından prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Erman Kılıç'la sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzaladı. Kulüp binasında düzenlenen imza törenine Başkan Yardımcısı Şakir Eviz, Asbaşkan Yaser Doğan, Basın Sözcüsü Coşkun Uğraş ve yöneticiler katıldı. Törende konuşan Kılıç, "Şampiyonluk hedefi olan bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Ekibimle birlikte çok çalışarak Kuşadasıspor'u hak ettiği yere taşıyacağız" dedi.

Kuşadasıspor Basın Sözcüsü Coşkun Uğraş ise "Öncelikle yeni teknik direktörümüz Erman Kılıç'a başarılar diliyorum. Kendisinin bu sezon kulübümüze ve oyuncularımıza değer katacağına inanıyorum" diye konuştu.Bu sezon daha önce Anagold 24 Erzincanspor'u çalıştıran 38 yaşındaki Erman Kılıç, futbolculuk kariyeri boyunca  Bergama Belediyespor, Göztepe, Elazığspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sivasspor, Galatasaray, Eskişehirspor ve Antalyaspor gibi kulüplerin formaları giymişti.


Kuşadasıspor'da Erman Kılıç imzayı attı

Kuşadasıspor'da Erman Kılıç imzayı attı

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Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Spor Haberleri

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