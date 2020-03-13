SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Kuşadası'nın emektar Özer Türk Stadyumu yenileniyor - Spor
Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Kuşadası, Spor

Kuşadası'nın emektar Özer Türk Stadyumu yenileniyor

Kuşadası Belediyesi, Özer Türk Stadyumu'nda yenileme çalışmalarına başladı.

13.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:21
Kuşadası'nın emektar Özer Türk Stadyumu yenileniyor

Kuşadası Belediyesi, Özer Türk Stadyumu'nda yenileme çalışmalarına başladı.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, spor kompleksinde çalışmaların Nisan ayı ortasına kadar tamamlanacağını belirterek "Kuşadası Belediyesi olarak spora destek vermeyi bir görev biliyoruz. Hedefimiz ilçemizi sporla anılır bir kent haline getirmek" dedi.


Kuşadası'nda uzun yıllar spor müsabakalarına ev sahipliği yapan Özer Türk Stadyumu yeni yüzüne kavuşuyor. Kuşadası Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında stadyumun yedek kulübeleri ve tribünleri yenilenecek. Bu kapsamda kompleksin tribünlerini kapatan kafes sistem uzay çatılar, kumlama yöntemiyle temizlenerek sac tavanlar yenileriyle değiştirilecek. Ayrıca stadyumun çim zemininde ve koşu yolunda bakım çalışmaları yapılacak.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kuşadası Belediyesi olarak ilçemizde önemli spor müsabakaları ve resmi törenlere ev sahipliği yapan Özer Türk Stadyumu'nda yenileme çalışmalarına başladık. Proje kapsamında kompleksin çatıları ve yedek kulübelerinde yenileme işlemi yapılacak. Özer Türk Stadyumu yenilenmiş olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kullanıma açılacak. Kuşadası Belediyesi olarak spora destek vermeyi bir görev biliyoruz. Hedefimiz ilçemizi sporla anılır bir kent haline getirmek" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzinde çok büyük indirim Spor
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzinde çok büyük indirim
Çin'den gelen son görüntü, tükenen umutlara can suyu oldu Spor
Çin'den gelen son görüntü, tükenen umutlara can suyu oldu
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Bu ilaç koronaya iyi geliyor, hastalara uyguluyoruz Spor
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Bu ilaç koronaya iyi geliyor, hastalara uyguluyoruz
Ece'nin arabalarını parçaladığı evli sevgilisi ilk kez konuştu Spor
Ece'nin arabalarını parçaladığı evli sevgilisi ilk kez konuştu
Milli sporcu İtalya'da karantinaya alındı Spor
Milli sporcu İtalya'da karantinaya alındı
Ezber bozan koronavirüs hutbesi: Allah'tan gelen bir nimet Spor
Ezber bozan koronavirüs hutbesi: Allah'tan gelen bir nimet
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Koronavirüs nedeniyle hastanelerde zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi askıya alındı
Koronavirüs nedeniyle hastanelerde zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi askıya alındı
Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti
Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
Son Dakika: Beşiktaş'tan şampiyonluk talebi: 1986-1987 sezonu şampiyonu olarak tescil edilmemizi talep ediyoruz
Son Dakika: Beşiktaş'tan şampiyonluk talebi: 1986-1987 sezonu şampiyonu olarak tescil edilmemizi talep ediyoruz
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak
Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak
Sevgilisini 3 yerinden bıçaklayan sanık: Önce o kendisini sonra ben de kendimi bıçakladım
Sevgilisini 3 yerinden bıçaklayan sanık: Önce o kendisini sonra ben de kendimi bıçakladım
Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi, Kovid-19 şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı
Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi, Kovid-19 şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı
Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor favori
Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor favori
İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı
Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ruhsar Pekcan Meral Akşener Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Sinan Akçıl Muhterem Nur Burcu Kıratlı
Spor Okan Buruk Fatih Terim Metin Oktay Hikmet Karaman Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Mart Kopenhag Başakşehir Koronavirüs
Şu an buradasınız: Kuşadası'nın emektar Özer Türk Stadyumu yenileniyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 17:14:38. #1.14#