Kuşadası'nda sezon boyunca 152 gemi sefer yaptı

Sezonun son gemisiyle seyahat eden Türk yolcular Atatürk için saygı duruşunda bulundu

AYDIN - Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Kuşadası Limanı'na turizm sezonu boyunca 152 turist gemisi sefer yaptı. Bugün Kuşadası Limanı'na yanaşan sezonun son gemisi de bin 300 turist getirdi.

Edinilen bilgiye göre, sezonun son gemisi olan Malta bayraklı Celestyal OlympiaSabah saatlerinde Ege Port Limanı'na bin 300 yolcusu ve 800 mürettebatıyla Kuşadası Limanı'na geldi. Gemiden inen turistlerden büyük çoğunluğu otobüslerle Efes ve Meryemana Evi gibi tarihi ve turistik yerleri gezmeye giderken, bazıları de Kuşadası merkezinde gezmeyi tercih etti. Celestyal Olympia'nın, sezon sonu itibarıyla limana yanaşan 152. gemi olduğu açıklandı.

Atatürk için saygı duruşu

Bu arada, Yunan adalarına giden gemiyle seyahat eden Türk yolcular ise 10 Kasım için anma gerçekleştirdi. Geminin güvertesinde toplanan Türk yolcular saat 09.05'i gösterdiğinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu.