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Kuşadası'nda Dünya Bisiklet Günü etkinliği

Kuşadası'nda "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kuşadası'nda Dünya Bisiklet Günü etkinliği
03.06.2020 21:41 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:44

Kuşadası'nda "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kuşadası Bisikletliler Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte bisikletli grup, sahil bandı üzerindeki İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda bir araya geldi. 30 kişilik bisikletli grup daha sonra sahilden Pazar yeri arasında oluşturulan parkurda bisiklet sürdü. Korona virüs tedbirleri kapsamında etkinliğe maske takarak katılan bisikletli grubun, sosyal mesafeye uygun hareket ettiği gözlendi.

Kuşadası Bisikletliler Derneği Başkanı Fatma Köksal, etkinlikten önce yaptığı açıklamada, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nün kutlu olması temennisinde bulundu. Kuşadası'nda bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak istediklerini ifade eden Köksal, farkındalık oluşturmak için bu tür etkinliklere önem verdiklerini vurgulayarak, etkinliğe katılanlara teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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