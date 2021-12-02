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Kuşadası Gençlikspor yeni teknik direktörü Erman Kılıç göreve başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kuşadası Gençlikspor yeni teknik direktörü Erman Kılıç göreve başladı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kuşadasıspor'da yönetim, Gürkan Ferhatoğlu'nun ayrılmasının ardından prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Erman Kılıç'la sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzaladı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kuşadasıspor'da yönetim, Gürkan Ferhatoğlu'nun ayrılmasının ardından prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Erman Kılıç'la sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında düzenlenen imza törenine Başkan Yardımcısı Şakir Eviz, Asbaşkan Yaser Doğan ve yöneticiler katıldı. Törende konuşan Kılıç, "Şampiyonluk hedefi olan bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Ekibimle birlikte çok çalışarak Kuşadasıspor'u hak ettiği yere taşıyacağız" dedi. Bu sezon daha önce Anagold 24 Erzincanspor'u çalıştıran 38 yaşındaki Erman Kılıç, futbolculuk kariyeri boyunca Bergama Belediyespor, Göztepe, Elazığspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sivasspor, Galatasaray, Eskişehirspor ve Antalyaspor gibi kulüplerin formaları giymişti. - AYDIN

Kuşadası Gençlikspor yeni teknik direktörü Erman Kılıç göreve başladı

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