Kuşadası Belediyesi vatandaşların sorunlarını dinliyor

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Güzelçamlı Mahallesi'nin ardından Kadıkalesi Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Güzelçamlı Mahallesi'nin ardından Kadıkalesi Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Güvercin Masa gezici ekibinin de Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu'na eşlik ettiği ziyarette mahalle sakinlerinin dile getirdiği tüm sorun ve öneriler tek tek not alınarak ilgili birimlere iletildi.

"Bir belediye başkanının makamı sokaklardır" diyerek mobil ofis aracı ile her fırsatta mahalleleri ziyaret ederek sorunlara yerinde çözüm üreten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve ekibi vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Mahallelere yapılan ziyaretler kapsamında geçtiğimiz hafta Güzelçamlı Mahallesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulunan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu'nun son durağı, 1 Temmuz'da başlayan normalleşme ile birlikte nüfus yoğunluğu artan bir diğer bölge olan Kadıkalesi Mahallesi oldu.

Temizlik ve yol çalışmaları başta olmak üzere mahalle sakinlerinin talep ve beklentilerini dinleyen Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, yaz sezonu ile ilgili tüm önlemlerin alındığını belirterek "Kuşadası Belediyesi olarak tüm hemşehrilerimizin ve ziyaretçilerimizin yaz mevsimini sağlıklı ve güvenli bir ortamda geçirebilmesi için ilgili tüm birimlerimizle sahada olmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı