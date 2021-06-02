Kuşadası Belediyesi'nden esnafa üçüncü destek paketi geldi
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Kuşadası Belediyesi'nden esnafa üçüncü destek paketi geldi

Kuşadası Belediyesi'nden esnafa üçüncü destek paketi geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kuşadası Belediyesi'nden, pandemi nedeniyle ekonomik olarak mağduriyet yaşayan esnafa bir destek daha geldi.

Kuşadası Belediyesi'nden, pandemi nedeniyle ekonomik olarak mağduriyet yaşayan esnafa bir destek daha geldi. Pandemi sürecinin başından bu yana esnafa 6 milyon 683 bin TL'lik destekte bulunan Kuşadası Belediyesi, son olarak pandemi nedeniyle faaliyetini sürdüremeyen esnaftan 6 aylık katı atık bedeli almama kararı aldı. Ayrıca tüm işyerleri için işgaliye bedellerinde yüzde 50 indirime gidildi.

Geçtiğimiz yıl belediye kiracısı esnafın 3 milyon 183 bin TL'lik kira ve ecrimisil borcunu silen Kuşadası Belediyesi, Haziran ayı olağan meclis toplantısında esnafa destek olmak için önemli kararlar aldı. Kararlardan ilki, pandemi kısıtlamaları nedeniyle faaliyetini sürdüremeyen işyerlerinden 2021 yılının ilk 6 ayına ilişkin katı atık bedeli alınmaması yönünde oldu. Mecliste ayrıca tüm işyerlerinden alınan işgaliye ücretlerinde yüzde 50 indirim yapılması kararı alındı. Öte yandan Güzelçamlı'da bulunan gece pazarında uygulanan işgaliye ücretlerine yüzde 25 olan enflasyon oranına rağmen yüzde 10 oranında zam yapıldı. İşgaliye ücretlerine geçtiğimiz yıl ise zam yapılmama kararı alınmıştı.

1 Haziran itibariyle kapılarını müşterilerine açan tüm esnafa hayırlı ve bol kazançlı bir sezon dileyen Başkan Ömer Günel, "Pandemi bir yılı aşkın süredir devam ediyor ve esnafımız zor durumda. Geçen yıl belediye mülklerinde kira bedelini tamamıyla silen Türkiye'deki tek belediyeyiz. Sildiğimiz ecrimisil ve kira bedeli 3 milyon 183 bin TL idi. Bununla yetinmedik, esnafımızı rahatlatmak için borçları 5 ay faizsiz erteledik. Bununla da kalmayarak her bir kiracımızın kira sözleşmesine üç ay ilave ettik. Bugün aldığımız kararla da işyerlerinin katı atık bedellerinde 2 buçuk milyona yakın, işgaliye bedellerinde ise 1 milyondan fazla bir indirime gittik. Şu ana kadar esnafımızın cebinde bıraktığımız toplam rakam 6 milyon 683 bin TL. Şunu da gururla söylüyorum ki ne bölgemizde ne de ülkemizde kira bedelini silen bir belediye olmadı. Sunduğumuz bu katkı umarım esnafımızı biraz olsun rahatlatır. Tüm meclis üyelerimizle birlikte esnafımıza olabildiğince destek olmak için çalışıyoruz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız" dedi.

"Esnaf karardan memnun"

Kuşadası Restoran Kafe ve Bar İşletmecileri Derneği Başkanı Ahmet Candan ise "Belediye başkanımız ve meclis üyelerine aldıkların bu karardan dolayı çok teşekkür ederim. Uzun bir sürenin ardından işletmelerimizi açtık. Umarım güzel günler bizi bekliyordur. Bu destek esnafı rahatlatmış olsa da yeterli değil. Bu sorun üzerinde Kuşadası Belediyemiz ve Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile daha çok çalışılmamız gerekiyor. Hükümetimizin de daha fazla destek olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Dernek Yöneticisi Çağlayan Erdem ise " Karardan dolayı Kuşadası Belediye Başkanı Sayın Ömer Günel ve Değerli Meclis Üyelerine sonsuz teşekkür ederim. Karar bizler için çok önemli. Umarım bu zor süreci kısa sürede atlatırız" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi'nden esnafa üçüncü destek paketi geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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