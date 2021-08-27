Kuşadası Belediyesi kentin tarihi sokaklarını yenileyecek

Mobil Ofis Hizmet Aracı ile kenti sokak sokak dolaşan Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel'in son durağı Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah mahalleleri oldu.

Mobil Ofis Hizmet Aracı ile kenti sokak sokak dolaşan Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel'in son durağı Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah mahalleleri oldu. Eski Kuşadası olarak bilinen bölgede incelemelerde bulunan Başkan Ömer Günel, çevredeki sokakları yenileyeceklerini belirtti.

Göreve geldiği günden bu yana 'Bir belediye başkanının makamı sokaklardır' anlayışı ile Kuşadası'nı karış karış dolaşarak yaşanan sorunları yerinde inceleyen Başkan Ömer Günel, son olarak eski Kuşadası olarak bilinen Camiatik, Hacıfeyzullah ve Dağ mahallelerini ziyaret etti. İlk olarak Dağ Mahallesi sınırları içerisindeki Orient Bazaar'ı dolaşan Başkan Ömer Günel'e Mahalle Muhtarı Arif Karaosman, Belediye Meclis Üyesi Volkan Alkış ile Fen İşleri Müdürü Fatma Çanakçı eşlik etti. Bölge esnafının sorun, talep ve önerilerini dinleyerek tek tek not alan Başkan Ömer Günel, Orient Bazaar'ın da tıpkı turistik çarşılar gibi önümüzdeki süreçte yenileneceğini ifade etti.

Çalışmalar Ekim'de başlıyor

Başkan Ömer Günel, Orient Bazaar'ın ardından Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah mahallelerindeki sokakları dolaştı. Bölgenin uzun yıllar boyunca belediye hizmetlerinden mahrum bırakıldığına dikkat çeken Başkan Ömer Günel, eski Kuşadası sokaklarında alt ve üst yapı yenileme çalışmalarına başlayacaklarının müjdesini verdi. Çalışmaların bölgenin tarihi dokusuna zarar verilmeden yürütüleceğini belirten Başkan Ömer Günel, "Belediye meclis üyelerimiz ve birim müdürlerimizle birlikte üç önemli mahallemizin kesiştiği, kent belleğimiz niteliğindeki sokakları dolaştık. Yaşanan sorunları yerinde görerek çözüm yolları aradık. Bir aksilik çıkmazsa en geç Ekim ayı sonuna kadar bölgede alt ve üst yapı yenileme çalışmalarına başlamayı planlıyoruz. KUAKMER ile Mineral ve Fosil Müzesi'nin bulunduğu Yıldırım Caddesi'ni ise Müzeler Sokağı olarak düzenlemek istiyoruz" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, alan gezisinin ardından Dağ Mahallesi Muhtarı Arif Karaosman ve Hacıfeyzullah Mahallesi Muhtarı Salih Sargın bir görüşme gerçekleştirdi. Planladıkları çalışmalarla ilgili muhtarlarla fikir alışverişinde bulunan Başkan Ömer Günel, yürütülecek çalışmaların kapsamı hakkında bilgi verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı