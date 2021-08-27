Kuşadası Belediyesi kentin tarihi sokaklarını yenileyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuşadası Belediyesi kentin tarihi sokaklarını yenileyecek

Kuşadası Belediyesi kentin tarihi sokaklarını yenileyecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mobil Ofis Hizmet Aracı ile kenti sokak sokak dolaşan Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel'in son durağı Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah mahalleleri oldu.

Mobil Ofis Hizmet Aracı ile kenti sokak sokak dolaşan Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel'in son durağı Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah mahalleleri oldu. Eski Kuşadası olarak bilinen bölgede incelemelerde bulunan Başkan Ömer Günel, çevredeki sokakları yenileyeceklerini belirtti.

Göreve geldiği günden bu yana 'Bir belediye başkanının makamı sokaklardır' anlayışı ile Kuşadası'nı karış karış dolaşarak yaşanan sorunları yerinde inceleyen Başkan Ömer Günel, son olarak eski Kuşadası olarak bilinen Camiatik, Hacıfeyzullah ve Dağ mahallelerini ziyaret etti. İlk olarak Dağ Mahallesi sınırları içerisindeki Orient Bazaar'ı dolaşan Başkan Ömer Günel'e Mahalle Muhtarı Arif Karaosman, Belediye Meclis Üyesi Volkan Alkış ile Fen İşleri Müdürü Fatma Çanakçı eşlik etti. Bölge esnafının sorun, talep ve önerilerini dinleyerek tek tek not alan Başkan Ömer Günel, Orient Bazaar'ın da tıpkı turistik çarşılar gibi önümüzdeki süreçte yenileneceğini ifade etti.

Çalışmalar Ekim'de başlıyor

Başkan Ömer Günel, Orient Bazaar'ın ardından Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah mahallelerindeki sokakları dolaştı. Bölgenin uzun yıllar boyunca belediye hizmetlerinden mahrum bırakıldığına dikkat çeken Başkan Ömer Günel, eski Kuşadası sokaklarında alt ve üst yapı yenileme çalışmalarına başlayacaklarının müjdesini verdi. Çalışmaların bölgenin tarihi dokusuna zarar verilmeden yürütüleceğini belirten Başkan Ömer Günel, "Belediye meclis üyelerimiz ve birim müdürlerimizle birlikte üç önemli mahallemizin kesiştiği, kent belleğimiz niteliğindeki sokakları dolaştık. Yaşanan sorunları yerinde görerek çözüm yolları aradık. Bir aksilik çıkmazsa en geç Ekim ayı sonuna kadar bölgede alt ve üst yapı yenileme çalışmalarına başlamayı planlıyoruz. KUAKMER ile Mineral ve Fosil Müzesi'nin bulunduğu Yıldırım Caddesi'ni ise Müzeler Sokağı olarak düzenlemek istiyoruz" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, alan gezisinin ardından Dağ Mahallesi Muhtarı Arif Karaosman ve Hacıfeyzullah Mahallesi Muhtarı Salih Sargın bir görüşme gerçekleştirdi. Planladıkları çalışmalarla ilgili muhtarlarla fikir alışverişinde bulunan Başkan Ömer Günel, yürütülecek çalışmaların kapsamı hakkında bilgi verdi. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi kentin tarihi sokaklarını yenileyecek
Kuşadası Belediyesi kentin tarihi sokaklarını yenileyecek
Kuşadası Belediyesi kentin tarihi sokaklarını yenileyecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Sultan Alparslan
Magazin Alişan Murat Boz Hande Erçel Seren Serengil
Spor Marcao Mesut Özil Fatih Terim Sadık Çiftpınar Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kuşadası Belediyesi kentin tarihi sokaklarını yenileyecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 09:41:54. #1.14#

title