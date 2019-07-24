KÜRESEL VERİ PANORAMASI

Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

İmalat satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 49.3 puandan, 49.6 puana yükseldi.

Servis satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 51.9 puandan, 52.3 puana yükseldi.

Öncü göstergeler Mayıs ayında, Nisan ayındaki 95.9 puandan, 94.9 puana geriledi.

AVRUPA

Fransa

İmalat satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 51.9 puandan, 50 puana geriledi.

Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 52.7 puandan, 51.7 puana geriledi.

Servis satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 55.8 puandan, 55.4 puana geriledi.

Almanya

İmalat satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 45 puandan, 43.1 puana geriledi.

Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 52.6 puandan, 51.4 puana geriledi.

Servis satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 55.8 puandan, 55.4 puana geriledi.

Euro Bölgesi

İmalat satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 47.6 puandan, 46.4 puana geriledi.

Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 52.2 puandan, 51.5 puana geriledi.

Servis satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 53.6 puandan, 53.3 puana geriledi.

ABD

MBA mortgage başvuruları 19 Temmuz haftasında, 12 Temmuz haftasındaki yüzde 1.1'lik düşüş sonrasında, yüzde 1.9 düştü.

İmalat satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 50.6 puandan, 50 puana geriledi.

Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 51.5 puandan, 51.6 puana yükseldi.

Servis satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 51.5 puandan, 52.2 puana yükseldi.

Yeni konut satışları Haziran ayında, Mayıs ayındaki 604 bin adetten, 646 bin adete yükseldi.



Kaynak: DHA