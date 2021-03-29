Küresel kriz Türkiye'de yayılıyor! Oyak Renault ve Tofaş'ın ardından Ford Otosan da üretime ara veriyor
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Küresel kriz Türkiye'de yayılıyor! Oyak Renault ve Tofaş'ın ardından Ford Otosan da üretime ara veriyor

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Otomotiv sektöründe yaşanan küresel mikroçip tedarik krizi artarak devam ediyor. Türkiye'ye de sıçrayan kriz sonrası Oyak Renault ve Tofaş üretime ara vermişti. Ford Otosan'dan da benzer bir karar geldi. Otomotiv devi, Kocaeli yerleşkesinde bulunan Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 3-9 Nisan tarihleri arasında üretimi durduracak.

Otomotivde yaşanan tedarik sıkıntısı devam ediyor. Tüm dünyada devam eden tedarik krizi ülkemizde de önemli otomotiv fabrikalarının üretimlerini etkiliyor. Oyak Renault ve Tofaş'ın üretime ara vermesinin ardından bugün yapılan açıklamayla Ford Otosan'dan da benzer bir karar geldi. Yapılan açıklamada yaşanan tedarik sıkıntıları nedeniyle Kocaeli fabrikalarındaki üretimin 3 Nisan-9 Nisan tarihleri arasında durdurulacağı belirtildi.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"2020 yılı ilk çeyreğinden itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sonrasında birçok sektörün elektronik bileşenlere (mikroçip) artan talepleri nedeniyle, özellikle otomotiv sektöründe son yıllarda daha da yoğun kullanılmaya başlanan araç içi elektronik bileşenlerin tedarikinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Ana ortağımız Ford Motor Company küresel tedarikçileri ile sorunun çözümüne ve ana üretim hatlarına öncelik vererek elektronik bileşenlere ait materyallerin verimli şekilde kullanmasını sağlamaya çalışmaktadır. Şirket olarak tedarikçilerimiz ile birlikte gerekli planlamalar yapılarak, tedarik sıkıntısının olası etkileri en aza indirilmektedir.

"ÜRETİM 6 GÜN DURACAK"

Bu kapsamda, Kocaeli yerleşkemizde yer alan Gölcük ve Yeniköy Fabrikalarımızda mikroçip kullanımının yoğun olduğu bazı parçaların yurtdışından tedarikinde yaşanan kısıtlarnedeniyle üretime 3 Nisan 2021'den 9 Nisan 2021 tarihine kadar altı gün süreyle ara verilecektir.

Kamuya açıklanan 2021 yılı üretim ve satış adet tahminlerimizi etkilemesi beklenmeyen söz konusu üretim duruşu süresince bakım ve üretim hatlarının yeni yatırımlara hazırlık amacıyla yeniden düzenlenmesi çalışmaları devam edecektir."

Küresel kriz Türkiye'de yayılıyor! Oyak Renault ve Tofaş'ın ardından Ford Otosan da üretime ara veriyor
Haber Yorumları (2)
HAYDAAAA: 2. el araçlar gene fırlayacak desene
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YORUM: 6 gun durunca sankı kıyamet koptu
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500
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