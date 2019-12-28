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Küresel GSYİH’nin 584 milyar doları risk altında

Cambridge Üniversitesi'nin küresel risk raporuna göre 2020'de gerçekleşebilecek yıkıcı olayların riske atacağı küresel GSYİH 584 milyar dolar olurken en maliyetli risklerin başında piyasaların çökmesi geliyor.

28.12.2019 10:31 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:31
Küresel GSYİH’nin 584 milyar doları risk altında

'nin küresel risk raporuna göre 2020'de gerçekleşebilecek yıkıcı olayların riske atacağı küresel GSYİH 584 milyar dolar olurken en maliyetli risklerin başında piyasaların çökmesi geliyor.

Kaynak: Dunya.com

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