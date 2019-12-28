Küresel GSYİH’nin 584 milyar doları risk altında

28.12.2019 10:31 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:31

Cambridge Üniversitesi'nin küresel risk raporuna göre 2020'de gerçekleşebilecek yıkıcı olayların riske atacağı küresel GSYİH 584 milyar dolar olurken en maliyetli risklerin başında piyasaların çökmesi geliyor.