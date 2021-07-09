Kurbanlıklara gebelik kontrolü
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Kurbanlıklara gebelik kontrolü

Kurbanlıklara gebelik kontrolü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ankara Çankaya Belediyesi, her yıl olduğu gibi Mühye Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda kurbanlık hayvanların gebe olup olmadıklarını ultrason testi ile inceleniyor.

Ankara Çankaya Belediyesi, her yıl olduğu gibi Mühye Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda kurbanlık hayvanların gebe olup olmadıklarını ultrason testi ile inceleniyor. Gebe olduğu tespit edilen hayvanların kurbanlık olması önleniyor.

Mühye Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda vatandaşlar için düzenli ve hijyenik koşulları sağlayan Çankaya Belediyesi, bu yıl da kurbanlık hayvanlarının sağlık kontrolünü alanda yapıyor. Bayram öncesi pasaportları, küpeleri, nakil belgeleri ve aşı karneleri kontrol edilerek alana alınan kurbanlıklardan şüpheli bulunanlara ultrasonlu gebelik testi yapılıyor.

Ultrasonla erken tanı

Satıcıların veya satın alan kişilerin talep etmesi durumunda birkaç dakika içinde erken gebelik testi yapılabiliyor. Çankaya Belediyesi veterinerleri tarafından yapılan test, hayvana hiçbir zarar vermeden kısa sürede tamamlanıyor. Gebe olduğu tespit edilen kurbanlıklar ile ilgili satıcı ve alıcılara bilgi veriliyor.

Karasineklere nokta atışı

Mühye Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda ilaçlama çalışmaları da sürüyor. Çadırların kurulmasından itibaren başlayan ve Bayram sonuna kadar devam edecek ilaçlamalar, sabah, öğle ve gece olmak üzere her gün üç kez tekrarlanıyor. Kullanılan granür formülasyonundaki ilaç, özellikle kurbanlıklara musallat olan karasineklere karşı etkili. Çadırların iç ve dış kısımları için kullanılan özel ilaç, insan ve hayvan sağlığına zarar vermiyor. Ayrıca bu yıl ilk kez çadırların içine karasinekler için tuzak kuruldu. - ANKARA

Kurbanlıklara gebelik kontrolü
Kurbanlıklara gebelik kontrolü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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