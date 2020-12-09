Kuraklık Ödemiş patatesini vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kuraklık Ödemiş patatesini vurdu

09.12.2020 10:52 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:56
Kuraklık Ödemiş patatesini vurdu

İzmir'in patates üretimi ile ünlü ilçesi Ödemiş'teki üreticiler, rekolte azlığından dert yakınırken, bu yıl yağışların az olması ve kuraklığın artması üreticiyi etkiledi.

İzmir'in patates üretimi ile ünlü ilçesi Ödemiş'teki üreticiler, rekolte azlığından dert yakınırken, bu yıl yağışların az olması ve kuraklığın artması üreticiyi etkiledi.

Ödemişli patates üreticisi Muhlis Özcan, kış patatesisin hasadının başladığını; fakat satışların maliyetin çok altında olduğunu söyledi. Bir dekarda 3 bin liralık üretim maliyetinin bulunduğunu belirten Özcan, "Bu yıl hasat dönemi başlangıcı itibarı ile dekarda bin 500 lira alıyoruz. Tamamen zarar ediyoruz" dedi.

Özcan, yağışların istenilen seviyede olmaması ve ardından gelen kuraklığın bu yıl üreticiyi zarara uğrattığını belirterek, "Rekolte olmadığı için zarardayız. Eğer istediğim rekolte oluşsaydı, bu fiyatlarla maliyeti karşılayabilirdik; zarardayız" şeklinde konuştu.

"Kuraklık tehlikesi bütün üreticilerin korkulu rüyası"

Patatesi toprak altında suyun beslediğini söyleyen Özcan, "Yağışlar bu hafta başladı. Bu yağış patates üreticisine yaramaz. Patatesin olgunlaşma döneminde yağışlar isteğimiz gibi olsaydı üretim maliyetine ulaşabilirdik. Hem rekolte az hem de yumrular yeterince oluşmamış. Kuraklık tehlikesi bütün üreticilerin korkulu rüyası. Dilerim diğer kış ürünlerinde sorun yaşanmaz" dedi.

İzmir Ziraat Mühendisleri Odası Ödemiş Temsilcisi Ziraat Mühendisi Özkan Akgün de, "Bu yıl yağışlar ne yazık ki üreticimizin beklediği gibi olmadı. Bu da ürünlerin gelişmesine engel oldu. Baraj suyu da yeterli değildi. Konuyla ilgili uzmanların bir araya gelip çözüm üretmesi gerekir" dedi. - İZMİR

Kuraklık Ödemiş patatesini vurdu
Kuraklık Ödemiş patatesini vurdu
Kuraklık Ödemiş patatesini vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Virüs giyim sektörünü vurdu, kışlıklar tezgahlarda kaldı
Virüs giyim sektörünü vurdu, kışlıklar tezgahlarda kaldı
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?
Köylülerin kente göçü soba satıcılarını vurdu
Köylülerin kente göçü soba satıcılarını vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Ersoy Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ali Mahir Başarır
Magazin Öykü Çelik Aleyna Tilki Yıldız Tilbe Demet Akalın
Spor Samatta Ersun Yanal Fatih Terim Samet Aybaba İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Silah Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuraklık Ödemiş patatesini vurdu - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 11:07:39. #1.14#
title