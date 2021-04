Küme düşen Schalke04'e yumurtalı tepki

Almanya Bundesliga 30'uncu hafta maçında dün Arminia Bielefeld'e 1-0 mağlup olan ve küme düşen Schalke04, Gelsenkirchen'e dönüşünde bir grup taraftarın tepkisiyle karşılaştı.

Sezon boyunca Bundesliga'daki kötü gidişe dur diyemeyen ve dün akşam acı sonu gören Schalke04'te büyük üzüntü yaşanıyor. Arminia Bielefeld deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından küme düşmesi kesinleşen Schalke04'ün takım otobüsünün dönüşünü bekleyen bir grup Schalke04 taraftarı, Veltins Arena çevresinde gösteri yaptı. Alman spor dergisi Kicker'in haberine göre, gece yarısı Schalke04'ün Bielfeld dönüşünü bekleyen yaklaşık 500-600 kişilik bir taraftar grubunun, mavi beyazlı ekibe tepki gösterdiği belirtilirken, bazı taraftarların ise sınırı aşarak saldırgan tutum sergilediği dile getirildi. Takım otobüsünü bekleyen taraftarlar, stadyum yolunda meşale yakıp, takım otobüsü geldiğinde seslerini yükseltip futbolculara tepki gösterdi. Taraftarların arasından bazıları, futbolculara yumurta atmaktan da geri kalmadı. Taraftarların aşırı tepkisi karşında Schalke04 Kulübü yetkilileri, taraftarları uzaklaştırmak için Gelsenkirchen polisinden yardım istemek zorunda kaldı.

"SCHALKE04'ÜN GÖZYAŞI GECESİ"Bundan önce 1988 yılında Bundesliga'dan küme düşen ve 1990-91 sezonunda 2'nci ligde şampiyon olarak yeniden Bundesliga'ya yükselen Schalke04'ün, dün akşam tarihinde dördüncü kez küme düşmesini üzerine "Arminia Bilefeld ile Schalke04 maçının ardından, Schalke04 resmen 2'inci lige düştü" başlığını atan Alman Bild Gazetesi, detaylar geldikten sonra ise "Schalke04'ün gözyaşı gecesi" ifadesiyle haber başlığını güncelledi. Haber in ayrıntılarını ise Bild, "Schalke04, tarihinde dördüncü kez küme düşmüş oldu. Schalke04 bu sezon 21'inci mağlubiyetini almış oldu. Geçmişte böylesine kötü bir tarihi yok. Maçın bitiş düdüğü ile sahanın çimlerine yığılan futbolculardan Mehmet Can Aydın, Timo Becker gözyaşlarını tutamadı; Klaas Jan Huntelaar ve kaleci Ralf Fahrmann ise sinirli ve küfürlü bir tutum sergiledi. Shkodran Mustafi ve Omar Mascarell de sağa sola boş bakışlar sergiledi" şeklinde okuyucularına aktardı."ASAMOAH GÖZYAŞLARINI TUTAMADI"Bild ayrıca, son dönemde takım menajerliği görevini yürüten Schalke04'ün eski futbolcusu Gerald Asamoah'ın, karşılaşmanın ardından gözyaşlarına hakim olamadığı aktardı: "Ben, uzun zamandır buradayım, bu durum rüyama bile giremezdi. Ben, iyi değilim. Tahmin edebilirim ki, birçok taraftar ağlıyor, biz hepsini üzdük. Schalke04 13 puanla lig sonuncu olunca, her şeyi verdiğini söylerse bu adama ne yapılır bilemiyorum. Bunu herkes kendisine sorsun. Durum bu kadar ağır."

Bild ayrıca, bu sezon beşinci teknik direktör olarak Schalke04'ün başında görev yapan Dimitrios Grammozic'in, "Bu durumun gerçekleşebileceği, bazı futbolcuların kafasında vardı. Biz şimdi yeni başlangıç yapmak için yeni takım oluşturmalıyız. Ben, ikinci ligi biliyorum, bizi nelerin beklediğini biliyorum. Orada son gücüne kadar mücadele etmek lazım" ifadelerine yer verdi.

