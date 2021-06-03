Cumhurbaşkanı Erdoğan, borç batağındaki kulüpler için talimat verdi! Uçuk menajerlik ücretleri tarih oluyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, borç batağındaki kulüpler için talimat verdi! Uçuk menajerlik ücretleri tarih oluyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlayan 'Spor Kulüpleri Taslağı' ekonomik zararların önüne geçmeyi hedefliyor. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın hazırladığı taslakta; menajerler, hem futbolcudan hem kulüpten komisyon alamayacak, ücretleri yüzde 5'i geçmeyecek. Yabancı futbolcu transferinde ise en az iki yıl milli takımda forma giyme şartı öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan tarafından hazırlanan ve FIFA dahil olmak üzere ilgili birçok kurumun görüşünün alındığı spor kulüpleri taslağında futbolcu menajerliğine ilişkin önemli kurallar getiriliyor.

SÖZLEŞMELER İKİ SENEYLE SINIRLI KALACAK

FIFA'nın da görüşü alınarak AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın hazırladığı 'Spor Kulüpleri Taslağı' önemli kurallar içeriyor. Menajerliğe ciddi kuralların getirildiği çalışmaya göre futbolcularla yapılacak menajerlik sözleşmeleri 2 seneyle sınırlı kalacak. Menajerler hem futbol kulübü hem de oyuncuyla sözleşme imzalamayacak, çifte komisyon ücreti alamayacak. Ayrıca menajerlik ücreti de yüzde 5'in altında kalacak. 1 yıllık eğitim sonrası sertifika alabilecek menajerlere yabancı dil de zorunlu olacak. Bunların yanında kulüplerin yapacağı yabancı transferlerde en az 2 yıl ülkesinin milli takım formasını giyme şartı da öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, borç batağındaki kulüpler için talimat verdi! Uçuk menajerlik ücretleri tarih oluyor
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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