Kulüpler Birliği yabancı futbolcu sayısının 14 olması talebini TFF'ye iletti

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kulüperler Birliği'nin yabancı oyuncu sayısında aldığı kararı duyuran Çebi, "Yabancı oyuncu sayısında, bütün kulüplerin ortak birleştiği nokta, bir önceki sezonun devamı, yalnız eklenen 14+2 değil, 14 sayısının devamı için talebimizi federasyona ilettik" ifadelerini kullandı.

Hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın'ın sözleşmesinden Ghezzal'in takımdaki geleceğine kadar birçok konuda önemli konuya değinen Çebi'nin yabancı oyuncu sayısına ilişkin söyledikleri dikkat çekti.

Ahmet Nur Çebi'nin konuşmasından satır başları:

"TALEBİMİZİ FEDERASYONA İLETTİK"

"Kulüpler Birliği olarak yabancı oyuncu sayısında, bütün kulüplerin ortak birleştiği nokta, bir önceki sezonun devamı, yalnız eklenen 14+2 değil, 14 sayısının devamı için talebimizi federasyona ilettik. 15-20 gün evvel ilettik, herhalde değerlendireceklerdir.

"HOCALARIMIZ DİNLENECEKLER"

Öncelikle iyi bir takım kurmak için araştırmamız lazım, görüşmelere başlayacağız. Sezon bitti, hocalarımız dinlenecekler. Yarın sıfırdan önümüzdeki sezonun şampiyon takımını kurmak, eksikleri gidermek yolunda çalışacağız.

"GÖNLÜMÜZ VE KAFAMIZDAN GEÇENLERİ SÖYLEDİK"

Hocamızı buraya gelmesi için çağıran ve bu talebi yapan, bu kontratı imzalayan bizim yönetimimiz, bizde değişen bir şey yok. O gün yaptığımızın doğru olduğu tescil edilmiştir. Gönlümüzden ve kafamızdan geçenleri söyledik, değişiklik yok. Hoca bizim için güzel şeyler yapmıştır, umarım sağlıklı, sıhhatli, önümüzdeki yıllarda birlikte oluruz.

"DORUKHAN İÇİN EURO 2020'Yİ BEKLEYECEĞİZ"

Dorukhan gitsin biraz Avrupa'da top oynasın EURO 2020'de, bakalım gönlü bizi çekecek mi? Önce Milli Takım'da hizmet etsin, döndüğünde ortak bir karar veririz. İnşallah Ghezzal, Gomez ve Talisca gibi olmayacak. Bütün arzumuz bizimle devam etmesi yönünde.

"EN İYİ TAKIMI KURMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Fiyatı yüksek bir takım düşünmüyorum ama en iyi takımı kurmayı düşünüyorum. Yüksek fiyat, iyi takım demek değil. Elimizde alternatiflerimiz var ve onlarla görüşmelere başlayacağız."