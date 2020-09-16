Kulüpler Birliği Başkanı Sepil: Devre arasına kadar görevdeyim
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Kulüpler Birliği Başkanı Sepil: Devre arasına kadar görevdeyim

Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa eden Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, devre arasına kadar görevinin başında olduğunu söyledi.

Kulüpler Birliği Başkanı Sepil: Devre arasına kadar görevdeyim
16.09.2020 17:13 | Son Güncelleme: 16.09.2020 17:17

Kulüpler Birliği Başkan Mehmet Sepil, sezonun devre arasına kadar görevini sürdüreceğini dile getirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sepil, "Kulüpler Birliği Başkanlığı'na devre arasına kadar devam edeceğim. Sezonun ikinci yarısı başlamadan yeni başkanı seçeceğiz" dedi.

9 AĞUSTOS'TA İSTİFA ETMİŞTİ

Mehmet Sepil, 9 Ağustos'ta Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini bıraktığını duyurmuştu.

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