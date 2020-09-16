Kulüpler Birliği Başkanı Sepil: Devre arasına kadar görevdeyim Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa eden Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, devre arasına kadar görevinin başında olduğunu söyledi.

Kulüpler Birliği Başkan Mehmet Sepil, sezonun devre arasına kadar görevini sürdüreceğini dile getirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sepil, "Kulüpler Birliği Başkanlığı'na devre arasına kadar devam edeceğim. Sezonun ikinci yarısı başlamadan yeni başkanı seçeceğiz" dedi. 9 AĞUSTOS'TA İSTİFA ETMİŞTİ Mehmet Sepil, 9 Ağustos'ta Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini bıraktığını duyurmuştu.