ESKİŞEHİR - Kulüp başkanlığı için aday çıkmayan Eskişehirspor'da olağanüstü genel kurul 12 Temmuz'a ertelendi

Misli.com 2. Lig'de mücadele edecek Eskişehirspor'da kulübün olağanüstü seçimli genel kurulu, kulüp başkanlığı için aday çıkmaması üzerine 12 Temmuz'a ertelendi.

Misli.com 2. Lig'de mücadele edecek Eskişehirspor'da kulübün olağanüstü seçimli genel kurulu, kulüp başkanlığı için aday çıkmaması üzerine 12 Temmuz'a ertelendi.

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını yürüten Ali Çelikoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yönetim kuruluna aday çıkmaması üzerine genel kurulu 15 gün ertelediklerini söyledi.

Divan Kurulu Üyesi Fatih Baturaygil ise kulübün transfer yasağının kaldırılması için çalışma yürüttüklerini belirterek, toplam 87 dosyadan 23 imza kaldığını bunun yanı sıra 4 de FIFA dosyasının bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar