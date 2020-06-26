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Kulübede görev alacak Ayhan Akman, Galatasaray'a yeğeni Ali Akman'ı getiriyor

Galatasaray'da yardımcı antrenör olarak düşünülen eski futbolcu Ayhan Akman, sarı kırmızılı kulübe Bursaspor'da forma giyen yeğeni Ali Akman'ı getiriyor.

Kulübede görev alacak Ayhan Akman, Galatasaray'a yeğeni Ali Akman'ı getiriyor
26.06.2020 17:10 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:33

Galatasaray Hasan Şaş'ın yerine Ayhan Akman'ı yardımcı antrenör olarak göreve getirmeye hazırlanıyor.

Takvim'de yer alan habere göre yıllarca camiaya hizmet veren Ayhan Akman geri dönmek için gün sayarken yönetimin Ayhan Akman'ın yeğeni olan ve Bursaspor altyapısının en önemli isimlerinden biri olan Ali Akman'ı istediği öğrenildi.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Bu sezon kupa dahil 19 maça çıkan 18 yaşındaki forvet 4 gol, 1 asist yaparken performansıyla göz doldurdu. Galatasaray yönetiminin kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ali Akman için görüşmeler yaptığı ve Bursaspor'u ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

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